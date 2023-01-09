Сенатор США после визита в Киев сравнил Путина с Гитлером и призвал его остановить

Сенатор США Ангус Кинг назвал действия диктатора Путина подобными действиям нацистского диктатора Адольфа Гитлера и призвал его остановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
"Когда Гитлера не остановили, мы получили 55 млн смертей по всему миру. Это момент, когда мы знаем, что Путин хочет захватить Украину. Он хочет восстановить Советский Союз… И сейчас его можно остановить", - добавил сенатор в интервью телеканалу.
Такое мнение независимый сенатор от штата Мэн высказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
"Было бы катастрофически прекратить помощь Украине в этот момент. Я просто попросил бы тех людей, которые поднимают этот шум, почитать немного истории. Погуглите Судеты в 1938 году, Рейнскую область в 1936 году, когда Гитлера можно было остановить", - подчеркнул сенатор.
При этом на вопрос, почему такой всплеск военной помощи необходим именно сейчас, Кинг ответил, что есть два фактора.
"Прежде всего - это защита украинцев. Я имею в виду, что их просто бьют. Это слишком мягкое слово с точки зрения их энергетической инфраструктуры. Итак, часть противовоздушной обороны, ракеты Patriot. Но то, что происходит на востоке, это, по сути, окопная война. Это почти Первая мировая война. Это ужасно. И эта бронированная техника предназначена для борьбы с этим, мы должны дать украинцам шанс бороться с этим вторжением. Представьте себе: будто наше восточное побережье, от Мэн до Флориды, а потом на запад до Хьюстона, Техаса, было оккупирована иностранным государством. Также вся восточная граница Украины оккупирована. И именно там будет эта борьба. И поэтому эти маневренные транспортные средства будут столь важны", - подчеркнул Кинг.
Отдельно сенатор отметил вопрос подотчетности американской помощи, которая предоставляется Украине, повторив тезис Зеленского о том, что это не благотворительность.
"Они, украинцы, воюют за нас, за наши ценности, за то, что помощь, которую мы им оказываем, не благотворительность. Это наш личный интерес", - подчеркнул Кинг.
Кроме того, сенатор рассказал о состоянии учета предоставляемой Украине военной техники, заметив, что украинцы сотрудничают с очень уважаемыми аудиторскими компаниями, как Deloitte, бухгалтерскими фирмами, работают с программным обеспечением SAP.
"Мы встречались со многими офицерами и рядовыми, их финансистами… Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет, кажется, в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности. И потому этот аргумент о том, что деньги как-то тратятся впустую, я не думаю, что он выдерживает критики", - сказал сенатор.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что администрация президента США Джо Байдена не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.
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