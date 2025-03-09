Сенатор Грэм подаст законопроект о новых санкциях против РФ

В интервью Fox News он пояснил, что эти шаги необходимы для того, чтобы российская сторона села за стол переговоров о прекращении огня.

"Что касается России, на следующей неделе я внесу законопроект о санкциях против ее банковского и энергетического сектора, призывая ее сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести против них самые жесткие санкции", - заявил республиканец.