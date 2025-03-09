RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сенатор Грэм подаст законопроект о новых санкциях против РФ

Фото: Линдси Грэм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Эдуард Ткач

Сенатор-республиканец Линдси Грэм подаст на следующей неделе законопроект о новых санкциях против России. Они коснутся банковского и энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В интервью Fox News он пояснил, что эти шаги необходимы для того, чтобы российская сторона села за стол переговоров о прекращении огня.

"Что касается России, на следующей неделе я внесу законопроект о санкциях против ее банковского и энергетического сектора, призывая ее сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести против них самые жесткие санкции", - заявил республиканец.

Напомним, в этом же интервью сенатор США от Республиканской партии предложил давать Украине разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против России