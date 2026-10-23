Сенатор-демократ расследует, кто ограничил Украине военный Starlink

Блюменталь расследует ограничение Starshield

Блюменталь заявил, что Украина потеряла критически важный доступ к Starshield 10 дней назад.

"Поздним вечером 13 октября украинские войска потеряли критически важный доступ к Starshield, военному аналогу сети Starlink от SpaceX, после того, как их доступ к скоростям был ограничен", - написал он в письме министру обороны Питу Гегсету.

Сенатор расследует, кто имеет технические и юридические полномочия изменять эти возможности, и есть ли у Пентагона "достаточные альтернативы", если услуги, предоставляемые SpaceX, станут недоступными.

Он сказал, что этот шаг:

подвергает опасности украинские войска и гражданское население,

вызывает обеспокоенность по поводу того, кто контролирует критически важные возможности, на приобретение которых правительство США потратило миллиарды долларов.

Блюменталь сообщил Гегсету, что сенатская комиссия рассмотрит взаимодействие правительства с технологиями SpaceX и зависимость от них.

Он установил срок до 5 ноября для ответов на вопросы, изложенные в письме министру, и до 12 ноября для брифинга для должностных лиц SpaceX, знающих об ограничениях Starshield.

Если демократы получат контроль над Сенатом на промежуточных выборах 3 ноября, он, вероятно, станет главой следственной комиссии.