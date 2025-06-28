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В Сенате США потребовали от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ

Суббота 28 июня 2025 17:57
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В Сенате США потребовали от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Председатель финкомитета Сената от Демократической партии призвал министра финансов США Скотта Бессента обязаться соблюдать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме к Бессенту сенатор Рон Вайден также попросил предоставить ответы на вопросы о том, как сделка между США и Украиной по критически важным полезным ископаемым, а также инвестиционное соглашение:

помогут улучшить послевоенную безопасность Украины;
и не принесут пользы ни одной организации или стране, которые помогали РФ в ее военных действиях.

Кроме того, Вайден процитировал комментарии Бессента во время слушаний по его утверждению в должности, в которых он заявил, что готов ужесточить санкции против России, в том числе против нефтяных компаний, если Трамп попросит об этом, чтобы помочь завершить войну.

"Я прошу вас подтвердить приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопросы о том, как вы видите другие меры, принимаемые этой администрацией, включая соглашения с Украиной, которые могут работать в сочетании с этими санкциями", - написал Вайден.

Также демократ попросил Бессента объяснить комментарии каналу Fox News, в которых он не исключил возвращения РФ в международную банковскую сеть SWIFT.

"Разрешит ли Министерство финансов российским банкам снова присоединиться к SWIFT при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью урегулирует неспровоцированное вторжение России в Украину?", - задал Вайден ряд вопросов Бессенту в письме.

Санкции США против РФ

Напомним, в марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против России, чтобы вынудить ее к мирным переговорам.

Уже в мае Бессент сказал, что США и Европа решительно усилят санкции против РФ в том случае, если глава Кремля Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

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