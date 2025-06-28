В Сенате США потребовали от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В письме к Бессенту сенатор Рон Вайден также попросил предоставить ответы на вопросы о том, как сделка между США и Украиной по критически важным полезным ископаемым, а также инвестиционное соглашение:

помогут улучшить послевоенную безопасность Украины;

и не принесут пользы ни одной организации или стране, которые помогали РФ в ее военных действиях.

Кроме того, Вайден процитировал комментарии Бессента во время слушаний по его утверждению в должности, в которых он заявил, что готов ужесточить санкции против России, в том числе против нефтяных компаний, если Трамп попросит об этом, чтобы помочь завершить войну.

"Я прошу вас подтвердить приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопросы о том, как вы видите другие меры, принимаемые этой администрацией, включая соглашения с Украиной, которые могут работать в сочетании с этими санкциями", - написал Вайден.

Также демократ попросил Бессента объяснить комментарии каналу Fox News, в которых он не исключил возвращения РФ в международную банковскую сеть SWIFT.

"Разрешит ли Министерство финансов российским банкам снова присоединиться к SWIFT при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью урегулирует неспровоцированное вторжение России в Украину?", - задал Вайден ряд вопросов Бессенту в письме.