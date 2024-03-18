В Сенате США уверены, что с новой помощью Украина сможет медленно оттеснять россиян

По его словам, если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то ВСУ до конца года будут медленно оттеснять россиян. Кардинального прорыва не предвидится.

Также глава комитета предположил, что уже с дополнительной помощью от США украинская армия сможет перейти в наступление в следующем году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом", - сказал Рид.

Он считает, что это значительно усложнит положение россиян и заставит их сесть за стол переговоров.

Помощь нужно утвердить

Также сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", - добавил сенатор.

По его словам, россияне сейчас могут осуществлять давление на украинскую армию и перешли к более привычному для них типу войны. Речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Палата представителей и подписать президент.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США разблокирует законопроект о помощи Украине. Однако документ будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.