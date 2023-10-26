В Сенате США предлагают отделить помощь Израилю от финансирования для Украины

По мнению американских политиков, их инициатива о разделении помощи Израилю предотвратит "буксирование" поддержки в Палате представителей.

Отмечается, что подобный законопроект от группы республиканцев усиливает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации американского президента Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов, которое включает увеличение финансирования для Украины.

В публикации также говорится, что в Палате представителей число противников финансирования помощи Украине уже стало составлять более половины конференции Республиканской партии.

При этом лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл пытается сохранить военную помощь и Израилю, и Украине. В среду он призвал коллег поддержать предложение администрации Байдена, но столкнулся с жесткой оппозицией со стороны некоторых консерваторов.

"Митч призвал сохранить все это вместе. Больше никто не высказался в пользу этой позиции. Многие говорили: "Израиль нас объединяет, а украинский вопрос нас разделяет; давайте переведем деньги Израилю отдельно", - сказал один из республиканцев, присутствовавший на обсуждении.

Так, сенатор Республиканской партии заявил, что ряд коллег высказались за то, чтобы пакет помощи Израилю вс же был выделен отдельно от военной помощи Украине.

Помощь от США Украине и Израилю

Напомним, около недели назад стало известно, что американский президент Джо Байден обратится в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

Как сообщили 20 октября в Белом доме, Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов - Израилю.

Ранее издание Politico писало, что Сенат может заблокировать такой пакет из-за несогласия республиканцев.

Также сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях".