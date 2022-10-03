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В Сенате США допустили возможность удара России по аэропортам в Польше

Фото: Рубио допустил возможность удара России по аэропортам в Польше
Автор: Олег Васкив

Американский сенатор Марко Рубио предположил, что после ряда поражений армии РФ на поле боя глава Кремля Владимир Путин может приказать атаковать аэропорты Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Если он (Путин - ред.) решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конечном счете нанести удар по некоторым из мест распределения, через которые поступают эти поставки, в частности внутри Польши", - сказал республиканец.

Рубио отметил, что возможность атаки на какой-то аэропорт в Польше кажется более реальной угрозой, чем ядерный удар.

В то же время, американский сенатор подчеркнул, что не может представить сценарий, согласно которому Путин выиграет войну против Украины.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что успешные действия бойцов ВСУ на фронте являются показателем прогресса, которого Украина достигла в войне с россиянами.

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Война России против Украины