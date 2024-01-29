В Сенате надеются, что республиканцы на днях поддержат договор о границе, - CNN

"Я надеюсь, что у нас все еще будет достаточно республиканцев в Сенате, которые хотят решить проблему на границе, а не просто следовать указаниям Дональда Трампа, но мы увидим в течение следующих 24-48 часов, правда ли это", - заявил Мерфи.

По его словам, уже есть готовое двухпартийное соглашение, сейчас дорабатывается его текст. Сенатор также предположил, что некоторые республиканцы хотят сохранить границу "хаотической" из политических целей, но все же выразил уверенность в достижении соглашения в ближайшие дни.

"И я уверен, что достаточное количество республиканцев в Сенате собирается присоединиться к нам, чтобы принять этот двухпартийный закон потенциально уже на следующей неделе, и мы можем показать, что Вашингтон все еще может встать и работать над этими большими проблемами даже если Дональд Трамп болеет за хаос", – добавил он.

Отмечается, что Мерфи является одним из ведущих участников переговоров, который активно продвигает двухпартийное соглашение о границе, что должно открыть дополнительное финансирование для Украины, если его примет Конгресс.

Что предшествовало

Вопросы усиления южной границы США в последние месяцы стали чаще обсуждать в Конгрессе США. В частности, республиканцы требовали изменения законодательства, чтобы включить более радикальные предложения по защите границы с Мексикой. В обмен они обещали поддержать выделение помощи для Украины и Израиля.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.

Также сообщалось, что на фоне дискуссий о закрытии границы с Мексикой Трамп пытался давить на республиканцев, чтобы они не поддерживали выделение помощи Украине, так как это якобы может повысить рейтинги Байдену.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов.