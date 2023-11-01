В Сенате планируют "убить" законопроект о помощи Израилю без Украины

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США представили законопроект о дополнительных расходах только для Израиля. Проект был представлен вопреки просьбе главы Белого дома Джо Байдена о выделении 106 млрд долларов, которые включали бы:

помощь Иерусалиму и Киеву;

финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе;

безопасность на границе США с Мексикой.

Несмотря на то, что республиканцы имеют большинство в Палате представителей, демократы контролируют Сенат. Законопроект, чтобы стать законом, должен:

пройти Палату представителей, а также Сенат;

получить подпись от Байдена.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" по прибытии в верхнюю палату, даже если он пройдет Палату представителей.

В частности наложить вето планируют и у Байдена.

"Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - заявили в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что все вышеупомянутые четыре вопроса требуют решения.

"Мы должны рассмотреть все эти четыре вопроса, все четыре - Украина, Израиль, Тайвань и граница", - заявил Макконнелл.

Что этому предшествовало

После избрания нового представителя Палаты представителей США Майка Джонсона, последний предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины. Белый дом, со своей стороны, заявил, что наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, где не учтена помощь Украине.