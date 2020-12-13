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У Сенаті США закликали уряд України продовжувати антикорупційні реформи

Автор: Инна Собора

Співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман відреагував на надання фінансової допомоги Україні в рамках оборонного бюджету. Він нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

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Про це пише "Голос Америки".

Портман зазначив, що був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ.

"Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ”, - заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 грудня, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. Щоб цей документ набрав чинності, його має підписати президент США.

Раніше, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Сполучені Штати підтвердили підтримку України в рамках оборонного пакета допомоги. При цьому вона зазначила, що Україні необхідно продовжувати реформи у сфері оборони.

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