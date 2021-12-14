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У Сенаті США запропонували повернути поправку в оборонний бюджет по "Північному потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру повернути в проєкт оборонного бюджету США поправку про санкції проти "Північного потоку-2". В обмін республіканці підтримають кандидатури американських послів у ряді країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За даними видання, Тед Круз обговорив свою пропозицію щодо "Північного потоку-2" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Останній зацікавлений у якнайшвидшому призначенні послів.

Своєю чергою Чарльз Шумер заявив, що висунув Теду Крузу зустрічну пропозицію. При цьому лідер демократів у Сенаті не уточнив, про що саме йшлося.

Нагадаємо, 7 грудня Палата представників США виключила із проєкту оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, на початку грудня демократи Сенату США погодилися включити до пакета поправок до проєкту оборонного бюджету країни на 2022 рік санкції проти "Північного потоку-2" та суверенного боргу Росії.

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