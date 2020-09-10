У Сенаті США хочуть розширити санкції проти Росії за "списком Магнітського"

Американські сенатори-демократи Боб Менендес і Бен Кардін попросили Мінфін США розширити санкції по "акту Магнітського". Дана програма є "одним з найефективніших механізмів для того, щоб притягнути до відповідальності порушників прав людини в Росії".

Про це йдеться в їхньому листі, опублікованому в комітеті з закордонних справ у Сенаті.

У своєму зверненні американські законодавці вказали, що вже назріли нові позначення, які вимагає програма санкцій по "акту Магнітського" щодо Росії.

"З моменту прийняття у 2012 році "акту Магнітського" ми очікували, що Офіс з контролю за іноземними активами буде оголошувати про нові санкції до кінця кожного року, однак сьогодні 9 вересня, і у нас все ще немає нових включень в перелік санкцій від адміністрації по Магнітському за 2019 рік", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини оштрафував Росію на 34 тисячі євро за незаконний арешт і смерть у СІЗО екс-юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Як відомо, юрист фонду Hermitage Capital Магнітський був заарештований у листопаді 2008 року за звинуваченням у податкових злочинах. Він провів у СІЗО близько року, де у віці 37 років помер, не дочекавшись суду.

Встановлено, що причиною смерті Магнітського стала несвоєчасне надання йому медичної допомоги. Рідні юриста і правозахисники впевнені, що до загибелі Магнітського причетні співробітники колонії та вищі органи влади.