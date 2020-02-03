У Сенаті не вважають дії Трампа щодо України підставою для імпічменту

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп "перейшов межу", коли просив про розслідування

Сенатор-республіканець Ламар Александер заявив, що звернення президента США Дональда Трампа до України з проханням розпочати розслідування проти сина Джо Байдена не є достатньо серйозним порушенням, щоб визнати його винним за статтями імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сенатор заявив, що Трамп допустив помилку, коли просив Зеленського "про послугу" у вигляді проведення розслідування, одночасно заблокувавши військову допомогу Україні.

Александер заявив, що Трамп "перейшов межу", коли просив про розслідуваннях.

"Думаю, що йому не слід було цього робити. Думаю, що це було неправильно. Якщо президент був незадоволений діями Байденов в Україні, йому слід було б звернутися до генерального прокурора США Вільяма Барра", - сказав сенатор.

У той же час Александер додав, що те, що зробив Трамп, "далеко від зради, хабарництва, серйозних злочинів і проступків".

Для відсторонення Трампа від посади необхідно дві третини голосів сенаторів, а враховуючи, що республіканці, які мають більшість у цій палаті, їх однопартієць Трамп майже напевно буде виправданий.

Нагадаємо, голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого.

РБК-Україна писало, що спроба демократів у Конгресі США піддати імпічменту президента Дональда Трампа практично не відбилася на стабільності його підтримки.