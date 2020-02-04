У Сенаті назвали причини, з яких варто підтримати імпічмент Трампа

Сенатор-демократ Джо Манчін, виступаючи в понеділок, 3 лютого, на засіданні Сенату США, пояснив, чому він вважає, що Сенат повинен підтримати імпічмент американського президента Дональда Трампа. Про це передає CNN.

Манчін зазначив, що хоча на голосуванні в Сенаті, швидше за все, не буде 67 голосів, щоб прибрати Трампа, він вважає, що "двопартійну більшість цього органу проголосувало б за засудження президента Трампа за його дії таким чином".

"Осуд дозволив б цьому органу об'єднатися через партійні лінії і в якості рівноправної гілки влади офіційно засудити дії президента і притягнути його до відповідальності", - сказав Манчін.

Далі він сказав, що поведінка Трампа "не може бути безкарною і залишитися непоміченою Сенатом".

Президента США звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях і перешкоджанні роботі Конгресу. Передбачається, що Трампа виправдають за обома статтями.

Зокрема, йдеться про те, що Трамп використав повноваження своєї адміністрації, щоб змусити Україну оголосити розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена, політичного конкурента Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Ламар Александер заявив, що звернення президента США Дональда Трампа до України з проханням розпочати розслідування проти сина Джо Байдена не є достатньо серйозним порушенням, щоб визнати його винним за статтями імпічменту.

Підсумкове голосування по справі імпічменту Трампа відбудеться в Сенаті 5 лютого в середу.