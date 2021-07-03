У Сенаті блокують призначення в Держдеп через "Північний потік-2"

Тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, перебувають у невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне затвердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.

У більшості випадків кандидати будуть виконувати ролі, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу, по якому природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.

Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, який очікує затвердження в якості помічника держсекретаря з розвідки, і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курирує справи Східної Азії і Тихого океану. Два заступники міністра - одні з найбільш високопоставлених посад в Департаменті - також не затверджені, в тому числі один, який курирує права людини і демократію.

Вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ про наркотики і правоохоронним органам також відкладається. Круз також блокує кандидатів на посаду послів в півдюжині африканських країн, включаючи Сомалі, Алжир і Демократичну Республіку Конго.

Круз і раніше блокував ключові кандидатури Байдена через свої побоювання з приводу трубопроводу, в тому числі директора ЦРУ Вільяма Бернса і заступника держсекретаря Брайана Маккеона. Але в кінцевому підсумку сенатор дозволив висунути ці кандидатури після того, як в березні адміністрація Байдена заявила, що введе санкції щодо компаній, що будують трубопровід.

Державний департамент дійсно наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії, що стоїть трубопровід, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій відповідає інтересам національної безпеки США, проти яких виступає союзник США Німеччина.

Проект подвоїть постачання російського газу до Німеччини, минаючи Україну, економіка якої залежить від плати за газ, який проходить через країну. Законодавці з обох сторін побоюються, що це може посилити вплив Росії на Україну.