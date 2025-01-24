Сенат США утвердил главу ЦРУ Рэтклиффа в администрацию Трампа

На голосовании результаты распределились следующим образом: 74 "за" и 25 "против", немало демократов не поддержали его утверждение.

Отмечается, что после одобрения Сенатом кандидатуры Рэтклиффа Трамп получил своего второго члена кабинета.

Так, напомним, ранее на этой неделе бывший сенатор от Флориды Марко Рубио был утвержден госсекретарем, став первым членом кабинета нового президента США.

Также стоит заметить, что директор ЦРУ не всегда входил в состав кабинета министров президента, хотя Джо Байден во время пребывания на посту главы государства повысил эту должность до уровня Кабмина во времена предшественника Рэтклиффа Уильяма Бернса.

Сейчас Белый дом при Трампе определяет Рэтклиффа как члена кабинета министров.

Что известно о Рэтклиффе

Он был директором национальной разведки во время первого срока Трампа и является первым человеком, который занял эту должность и высший пост в ЦРУ.

Представитель Республиканской партии из Техаса, Рэтклифф также является бывшим федеральным прокурором, он активно выступал в защиту Трампа во время дела об импичменте.

Трамп номинировал Рэтклиффа на должность директора национальной разведки в 2019 году, но он быстро отказался от рассмотрения после того, как законодатели подняли вопрос о его квалификации. После того, как Трамп повторно подал кандидатуру, Рэтклифф был окончательно утвержден Сенатом.

Будучи директором нацразведки (2020 - 2021 годы), он наблюдал и координировал работу более дюжины разведывательных агентств. Среди других обязанностей офиса является направление усилий на выявление и противодействие иностранным попыткам повлиять на политику США.

Добавим, Джон Рэтклифф был одним из самых резких критиков генпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в выборы 2016 года.

Планы Рэтклиффа относительно ЦРУ

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Рэтклифф сказал, что ЦРУ должно работать лучше, когда речь идет об использовании таких технологий, как искусственный интеллект, для противостояния противникам, в частности Китаю и РФ.

Рэтклифф также заявлял, что считает Китай крупнейшим геополитическим соперником США. По его убеждению, РФ, Иран, Северная Корея и наркокартели, хакерские группировки и террористические организации также представляют вызов национальной безопасности.

Он также поддерживает Закон о надзоре за иностранной разведкой (правительственную программу шпионажа, которая позволяет властям собирать без ордера сообщения неамериканцев за пределами страны).

Также конгрессмен выступил за улучшение разведывательных возможностей, одновременно обеспечивая защиту гражданских прав американцев.

Рэтклифф пообещал, что в случае согласования его кандидатуры на руководство в ЦРУ он подтолкнет Управление к увеличению использования таких технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, одновременно расширяя использование сбора разведданных людей.