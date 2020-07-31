У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на 300 млн доларів

В Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, в документі йдеться про виділення 4 млн доларів в рік на підготовку українських офіцерів. Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ та плану надання допомоги у сфері безпеки

Також у законопроекті прописано, що Сполучені Штати повинні призначити спецпосланця по Україні в якості представника США на переговорах у "нормандському форматі", а також створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

Законопроект був представлений сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крісом Мерфі і Джин Шахін, а також республіканцями Джеймсом Рішем, Робом Портманом і Джоном Баррассо.

Нагадаємо, раніше Конгрес США схвалив військовий бюджет, який передбачає виділення Україні в наступному фінансовому році по військовій лінії від США 250 млн доларів.

Наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанковим ракетним комплексам Javelin за контрактом, який підписали в грудні 2019 року.