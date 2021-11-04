RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сенат США затвердив нового посла в Ізраїлі

Автор: Наталья Скороход

Сенат США затвердив кандидатуру президента Джо Байдена на пост посла США в Ізраїлі. Ним став банкір Томас Нідес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСполучені Штати Америки