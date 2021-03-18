Сенат США затвердив главу ЦРУ: хто він

Сенат Сполучених Штатів затвердив нового главу Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Ним стане Вільям Бернс.
Про це повідомляє The New York Times.
Його кандидатура була схвалена Сенатом одноголосно без поіменного голосування.
Найближчим часом він буде приведений до присяги.
Вільям Бернс - колишній посол Сполучених Штатів в Російській Федерації та Йорданії. Він за свою довгу кар'єру заробив репутацію людини, яка ретельно аналізує проблеми національної безпеки і зовнішньої політики, і цей талант допоміг президенту США Джо Байдену призначити його на посаду в ЦРУ.
Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ. Такі дії він обґрунтовує бездіяльністю адміністрації США щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Раніше повідомлялося, що Байден пообіцяв створити "найрізноманітніше" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.