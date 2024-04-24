Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат США сегодня, 23 апреля (24 апреля - по киевскому времени), одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Сенате США.
В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за".
Против высказались 18 сенаторов.
Данный законопроект предусматривает выделение финансов на помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. В частности, 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будет направлено на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.
В то же время законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, но эти деньги будут предоставлены как кредит. Его условия будут определены отдельным договором.
РБК-Украина уже сообщало, что данный кредит в дальнейшем может быть списан. Такие полномочия будет иметь президент США, но после выборов 5 ноября 2024 года.
Как ожидается, законопроект будет немедленно подписан президентом США. После этого, Вашингтон в кратчайший срок должен выделить Украине новый пакет военной помощи.
На днях стало известно, что в этот раз администрация американского президента Джо Байдена готовит больший пакет военной помощи Украине, чем обычно.
Ожидается, что новая помощь Украине будет включать бронетехнику как дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.
По данным западных СМИ, пакет будет содержать:
Также Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS.
Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. И теперь после поддержки его в Сенате законопроект будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.
Заметим, что предоставление помощи Украине в Штатах затягивалось уже несколько месяцев. Подробнее о том, почему так происходило, и что повлияло на его принятие, можно узнать - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.