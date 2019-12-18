Сенат США просить у держсекретаря залишити Тейлора на посаді посла в Україні

Держсекретаря США Майкла Помпео попросили не відкликати з Києва Вільяма Тейлора, котрий виконує обов'язки американського посла в Україні. Про це написав співголова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес у відповідному листі до Помпео.

Менендес заявив, що поки Україна продовжує "протистояти військовій агресії з боку Росії та покладається на Сполучені Штати" в просуванні реформ, США змінюють посла, що може призвести до негативних наслідків.

"Відкликання Вільяма Тейлора створить критичний вакуум у той час, коли відносини США й України перебувають в центрі уваги, а президент Трамп так і не призначив президенту Зеленському зустріч у Білому домі", - зазначив сенатор.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео назвав задовільною роботу екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У той же час він не відповів на питання журналістів, чому він не заступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення.

Додамо, 15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь у слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.