Сенат США об одобрении пакета помощи Украине: вероятно, решение будет отложено до января

Лидеры Сената США заявили, что соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено в ближайшее время, а один из высокопоставленных демократов сказал, что, вероятно, решение будет отложено до января.

"Я надеюсь, что они (участники переговоров, - ред.) подготовят текст, сядут, засучат рукава и закончат работу, как только мы вернемся в январе", - сказал Сенатор Дик Дурбин.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что участники процесса "достигают медленного и стабильного прогресса".

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более 60 млрд. долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы еще неделю.

Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами о запросе президента Джо Байдена, включающего помощь Украине.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, – в материале РБК-Украина.

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