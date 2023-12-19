RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенат США об одобрении пакета помощи Украине: вероятно, решение будет отложено до января

Фото: в Сенате США не ожидают одобрения пакета помощи Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенат Конгресса США предположительно перенесет одобрение объединенного пакета помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лидеры Сената США заявили, что соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено в ближайшее время, а один из высокопоставленных демократов сказал, что, вероятно, решение будет отложено до января.

"Я надеюсь, что они (участники переговоров, - ред.) подготовят текст, сядут, засучат рукава и закончат работу, как только мы вернемся в январе", - сказал Сенатор Дик Дурбин.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что участники процесса "достигают медленного и стабильного прогресса".

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более 60 млрд. долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы еще неделю.

Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами о запросе президента Джо Байдена, включающего помощь Украине.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины