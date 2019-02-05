Сенат США закликав Трампа не поспішати з виведенням військ із Сирії та Афганістану

На думку сенаторів, необхідно переконатися, що обидва угруповання дійсно не здатні на активні дії

Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За резолюцию проголосовали 70 сенаторов, против - 26.

Как отмечает агентство, поправка признает прогресс в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) и "Аль-Каидой" в Сирии и Афганистане, но предупреждает, что стремительный уход без эффективного обеспечения завоеваний может дестабилизировать регион и создать вакуум, который могу заполнить Иран или Россия.

Сенаторы считают, что прежде чем вывести войска из этих стран, необходимо убедиться, что обе группировки действительно не способны на активные действия в течение длительного времени.

Агентство отмечает, что резолюция Сената противоречит политике администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что большинство в Сенате после выборов 2018 года составляют однопартийцы президента Дональда Трампа.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.