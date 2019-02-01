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Кабул закликав США не виводити війська з Афганістану

Новини » Політика    01.02.2019 - 13:05
Кабул закликав США не виводити війська з Афганістану
Фото: Ашраф Гані (flickr.com dfid)

Гані відправив лист Трампу з проханням залишити частину військ в Афганістані

Президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Гані відправив лист Трампу з проханням залишити частину військ в Афганістані. Можливе виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів Америки і радикального руху "Талібан" в ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром Халіфат буде зруйнований.

РБК-Україна писало, що в понеділок, 21 січня, бойовики радикального руху "Талібан" напали на військовий комплекс в провінції Вардак, в результаті нападу загинули 126 співробітників служби безпеки Афганістану. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

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