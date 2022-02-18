Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України: що в ній

Американський Сенат прийняв резолюцію на підтримку України. Таке рішення було прийнято після слів президента Америки Джо Байдена про можливість нового вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.

У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні витрати на Росію і відновити мир в Європі. Також сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу.

При цьому в резолюції наголошується, що вона не повинна трактуватися як дозвіл на застосування армії проти Росії або введення військ США в Україну.