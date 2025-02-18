Сенат не поддерживает план Трампа по Сектору Газа: надеются на альтернативу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отверг предложение президента Дональда Трампа взять под контроль Сектор Газа и переселить оттуда палестинцев. В то же время, сенатор-демократ Ричард Блюменталь ожидает альтернативный план от арабских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Грэм, как давний союзник Трампа и ключевой республиканец в Конгрессе, который имеет влияние на внешнюю политику и вопросы национальной безопасности, заявил, что в Сенате нет большого желания, "чтобы Америка захватила Газу любым способом, в любой форме".

"Единственное, что сделал президент Трамп - он начал дискуссию, которая давно назрела", - сказал Грэм, отметив, что арабские государства "проснулись" для поиска лучшей альтернативы для Газы.

Блюменталь просто сказал, что этот план "не имеет шансов на успех". Он отметил, что король Иордании Абдалла убедил его, что арабские государства представят план, который охватывает нормализацию отношений с Израилем, самоопределение палестинцев, региональные оборонные договоренности и безопасность для Израиля.

"Если эти компоненты будут частью реалистичного плана, это может изменить правила игры в регионе", - сказал он.

Оба законодателя были в составе двухпартийной группы американских сенаторов, которые на днях провели встречу в Тель-Авиве с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Позиция Израиля

Израильские чиновники активно поддержали предложение Трампа. Нетаньяху в воскресенье, 16 февраля, повторил свою поддержку противоречивого видения Трампа относительно дальнейшей судьбы анклава. В то же время, Нетаньяху убежден, что палестинцам в Газе следует дать возможность выбора покидать регион или оставаться.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план, который бы позволил палестинцам в Секторе Газа добровольно уехать оттуда. Он также анонсировал создание в министерстве управления по вопросам добровольного выезда палестинцев из анклава.

Ожидается, что официальные лица Саудовской Аравии, Эмиратов, Иордании и Египта встретятся до конца февраля, чтобы обсудить будущее Газы. Они намерены разработать план противодействия предложению Трампа, которое всколыхнуло почти все арабские столицы после 16 месяцев войны в Секторе Газа.