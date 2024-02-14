Сенат США поддержал помощь Украине, а РФ атаковала Днепр: новости за 13 февраля

Российские войска атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине.
РБК-Украина собрала главные новости за 13 февраля.
Около 08:00 оккупанты нанесли удары по селу Куриловка Купянского района. Там зафиксировано попадание на территорию фермерского хозяйства.
Россия предлагает законопроект о повышении возраста военнослужащих по контракту, в том числе призванных к июню 2023, до 65 лет и до 70 лет для офицеров. Фактически будут служить до смерти.
Согласно докладу Международного института стратегических исследований, Россия потеряла более 3000 танков за время полномасштабного вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному арсеналу.
Южнокорейские военные заявили, что готовы ответить на любые северокорейские провокации, поскольку Пхеньян нагнетает напряженность серией новых испытаний оружия.
В преддверии Северная Корея заявила, что разработала управляемую реактивную систему залпового огня калибра 240 мм и систему баллистического контроля для расширения своего арсенала оружия.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.
По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянной боли со вчерашнего утра Крозетто появился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике поддержанный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов, подчеркнув, что "инициатива может провалиться в Палате представителей".
По его словам, текущий законопроект Сената "ничего не говорит о наиболее насущном вопросе" – защите границ США.
"Не получив от Сената никаких изменений в пограничной политике, Палата представителей будет вынуждена продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению", - заявил Джонсон.
Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95,34 миллиарда долларов.
Это еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой – Майк Джонсон уже раскритиковал документ.
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, у 110 ОМБр нет достаточных возможностей, чтобы содержать город, но приходит подкрепление, и военные рассчитывают на дружеские подразделения.
"Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало когда оно пришла", - заявил Секач.
Информационный портал Infodefensa пишет, что США поставят Эквадору вертолеты Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмен на передачу Украине советских и российских Ми-17.
Но, как обращает внимание СМИ, нюанс в том, что из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправна только одна машина, другие можно разве что разобрать на запчасти.
Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины. ЕС ведь разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции.
В России назвали Парламентскую ассамблею ОБСЕ "абсолютно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона". Выйти из организации планируют уже в феврале.
Польские фермеры заявили, что заблокируют все пограничные пункты пропуска из Украины. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.
Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал Умеров.
На сайте Верховной радызарегистрирован новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных.
Российские войска атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбило 10 дронов-камикадзе.
Ночью на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными дронами типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Охтарской РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общей сложности ПВО сбила 16 вражеских дронов.
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