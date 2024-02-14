Сенат США поддержал помощь Украине, а РФ атаковала Днепр: новости за 13 февраля

Война России против Украины: последние новости

Около 08:00 оккупанты нанесли удары по селу Куриловка Купянского района. Там зафиксировано попадание на территорию фермерского хозяйства.

Россия предлагает законопроект о повышении возраста военнослужащих по контракту, в том числе призванных к июню 2023, до 65 лет и до 70 лет для офицеров. Фактически будут служить до смерти.

Согласно докладу Международного института стратегических исследований, Россия потеряла более 3000 танков за время полномасштабного вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному арсеналу.

Южная Корея пригрозила КНДР ответом за новые испытания ракет

Южнокорейские военные заявили, что готовы ответить на любые северокорейские провокации, поскольку Пхеньян нагнетает напряженность серией новых испытаний оружия.

В преддверии Северная Корея заявила, что разработала управляемую реактивную систему залпового огня калибра 240 мм и систему баллистического контроля для расширения своего арсенала оружия.

Министра обороны Италии госпитализировали

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.

По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянной боли со вчерашнего утра Крозетто появился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.

Спикер Палаты представителей раскритиковал сенатский законопроект помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике поддержанный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов, подчеркнув, что "инициатива может провалиться в Палате представителей".

По его словам, текущий законопроект Сената "ничего не говорит о наиболее насущном вопросе" – защите границ США.

"Не получив от Сената никаких изменений в пограничной политике, Палата представителей будет вынуждена продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению", - заявил Джонсон.

Сенат США окончательно принял законопроект о помощи Украине

Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95,34 миллиарда долларов.

Это еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой – Майк Джонсон уже раскритиковал документ.

С Авдеевки бойцов отправили на отдых и ротацию, пришло подкрепление

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, у 110 ОМБр нет достаточных возможностей, чтобы содержать город, но приходит подкрепление, и военные рассчитывают на дружеские подразделения.

"Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало когда оно пришла", - заявил Секач.

Эквадор получит от США Black Hawk в обмен на поставку Ми-17 Украине, - СМИ

Информационный портал Infodefensa пишет, что США поставят Эквадору вертолеты Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмен на передачу Украине советских и российских Ми-17.

Но, как обращает внимание СМИ, нюанс в том, что из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправна только одна машина, другие можно разве что разобрать на запчасти.

Есть альтернатива. В ЕС сделали заявление об ограничении импорта зерна из Украины

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины. ЕС ведь разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции.

Россия объявила о выходе из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В России назвали Парламентскую ассамблею ОБСЕ "абсолютно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона". Выйти из организации планируют уже в феврале.

Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной

Польские фермеры заявили, что заблокируют все пограничные пункты пропуска из Украины. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

Сырский и Умеров побеседовали с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал Умеров.

До 500 тысяч. В Раде предлагают платить военным за сбитые самолеты, баллистику и не только

На сайте Верховной радызарегистрирован новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных.

Обстрел Украины в ночь на 13 февраля

Российские войска атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбило 10 дронов-камикадзе.

Ночью на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными дронами типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Охтарской РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общей сложности ПВО сбила 16 вражеских дронов.