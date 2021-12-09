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Сенат США відхилив вимогу Байдена про вакцинацію працівників приватних підприємств

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США, Четвер 09 грудня 2021 07:55
Сенат США відхилив вимогу Байдена про вакцинацію працівників приватних підприємств Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сенат США, контрольований демократами, відхилив мандат президента Джо Байдена на обов'язкову вакцинацію або тестування на COVID-19 працівників приватних підприємств. Тепер цей документ переходить в Палату представників, очолювану демократами, яка навряд чи схвалить його, що означає, що мандат залишиться в силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ініційований республіканцем Майком Брауном законопроект про скасування вимоги відміняє адміністративні правила, запропоновані підприємствам, де 100 і більше працівників, вимагати вакцинацію або тестування на коронавірус.

"За" висловилися 52 сенатори, "проти" - 48. Документ міг бути прийнятий простою більшістю в 51 голос. Два демократи приєдналися до 50 республіканців, які проголосували "за".

Раніше ми писали про те, де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям.

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