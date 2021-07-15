Сенат США схвалив заборону імпорту товарів з китайського Сіньцзяну через рабську працю уйгурів

Закон про запобігання примусової праці уйгурів вимагає від Міністерства внутрішньої безпеки США скласти список організацій, які співпрацюють з урядом Китаю в репресіях щодо уйгурів. Він також містить "спростовану презумпцію", яка передбачає, що всі товари були виготовлені з використанням примусової праці, якщо тільки інспектор митної служби США не зробить винятку.

"Як тільки цей законопроект буде прийнятий Палатою представників і буде підписаний президентом, у Сполучених Штатів з'явиться більше інструментів для запобігання потрапляння продуктів, виготовлених з використанням примусової праці, в ланцюжки поставок нашої країни", - йдеться в заяві сенатора Марко Рубіо.

США неодноразово критикували Пекін за його дії в Сіньцзяні, заявляючи, що вони рівносильні геноциду і злочинам проти людяності. Група експертів організації Об'єднаних Націй заявила в 2018 році, що від десятків тисяч до понад 1 мільйона уйгурів були заарештовані, в той час як програма перекладу робочої сили викликала побоювання, що людей примушують до праці.

США вже ввели заборону на імпорт бавовни, помідорів і деяких сонячних батарей з Сіньцзяну, а також наклали санкції на китайських чиновників, контролюючих цей регіон. Минулого тижня США додали 34 підприємства до свого економічного чорного списку, у тому числі 14 китайських підприємств, які імовірно причетні до порушень прав людини в регіоні Синьцзян.

Китай заперечує будь-яку примусову працю і заявляє, що його політика виводить регіон з убогості, стимулює економіку і протидіє екстремізму. Він відповів США і їх союзникам санкціями, загостривши відносини з низкою країн.

Синьцзян є ключовим світовим центром виробництва полікремнію, який використовується у виробництві сонячних панелей. Його відправляють на подальшу обробку в Китай та інші країни, перш ніж з нього будуть зібрані товари, які відправляються в США, що ускладнює завдання перевірки походження імпортованих компонентів.

У 2020 році США імпортували сонячних елементів і модулів на 8,2 мільярда доларів.