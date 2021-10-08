Сенат США схвалив тимчасове підвищення стелі держборгу заради запобігання дефолту

За прийняття законопроекту висловилися 50 сенаторів. Допустимий рівень запозичень було вирішено підвищити на 480 млрд доларів, зараз дозволений розмір держборгу становить 28,4 трлн доларів. Це, згідно з оцінками Мінфіну, дозволить покривати витрати уряду до 3 грудня.

Глава Міністерства фінансів США Джанет Йеллен 28 вересня направив лист лідерам Конгресу, в якому застерігає законодавців, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", що може призвести до дефолту країни.

"Боргова стеля" - загальна сума коштів, яку США можуть "позичити" на виконання чинних державних зобов'язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо.

18 жовтня у Штатів закінчаться кошти на такі виплати. Чи не єдиний вихід із ситуації, щоб Конгрес попередньо зняв обмеження залучення коштів.