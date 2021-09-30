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Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну". Документ передали Байдену

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Вашингтон, Четвер 30 вересня 2021 23:06
Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну". Документ передали Байдену Фото: Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представників Конгресу США проголосувала за закон Про тимчасовий бюджет, щоб уникнути так званого "шатдауну". Тепер документ повинен підписати американський президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання в Конгресі.

Закон про тимчасове фінансування федерального уряду до 3 грудня підтримали 254 конгресмени, 175 проголосували проти. Разом з демократами за документ свої голоси віддали 34 республіканці.

Після голосування законопроєкт надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Раньше документ схвалив американський Сенат. Відразу після голосування законопроєкт був направлений в Палату представників.

"Шатдаун" - це тимчасове закриття уряду США з відправкою більшості держслужбовців в простій.

У цьому році "шатдаун" виник через позицію республіканців в Сенаті по додатковій умові демократів про збільшення в проєкті бюджету державного боргу США до рівня грудня 2022 року.

Нагадаємо, в останній раз "шатдаун" у США стався за президентства Дональда Трампа у 2018 році. Тоді державні службовці були змушені піти у відпустку на рекордні 35 днів.

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