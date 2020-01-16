Сенат США розпочав судовий розгляд щодо імпічменту Трампа

Сенат офіційно розпочав судовий розгляд у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, після того, як дві статті звинувачень на адресу його представили семеро уповноважених Палати представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що сьогодні, 16 січня, офіційно розпочався судовий розгляд після статей звинувачень на адресу Трампа, які передала Палата представників.

"Сенат США 16 січня офіційно розпочав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Це сталося після того, як дві статті звинувачень на адресу президента представили семеро уповноважених Палати представників, які передали колегам текст звинувачень на адресу Трампа", - йдеться у повідомленні.

За інформацією AP, семеро членів Палати представників, які будуть представляти обвинувачення, прибули в Сенат з двома статтями про імпічмент, що означає початок урочистого протоколу, який переносить розгляд справи з Палати в Сенат.

Також сенат запросить головного суддю США Джона Робертса прийняти присягу, щоб главувати на суді.

Сторону обвинувачення проти Трампа очолить глава комітету з питань розвідки Адам Шифф.

Нагадаємо, в Білому домі очікують, що розгляд справи з імпічменту Трампа в Сенаті пройде за два тижні. Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.