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Сенат США может проголосовать помощь Украине без привязки к границе, - The Hill

Фото: Сенат США может проголосовать помощь Украине без привязки к границе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер хочет вынести на рассмотрение сенаторов пакет, в который входит новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд евро, без вопроса защиты границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По информации издания, Шумер все еще планирует выносить на голосование пакет, в котором помощь Украине и Израилю объединена с защитой американской границы. Таким образом он хочет предоставить демократам шанс проголосовать за него и заявить в ходе предвыборной кампании, что они пытались решить проблему кризиса на границе.

Но, вероятнее всего, такую инициативу в Сенате не поддержат, поскольку республиканцы заблокируют ее. После этого Шумер планирует приступить к "плану Б". 

Неназванный представитель демократов в Сенате рассказал изданию, что Шумер планирует изъять пункт о безопасности границ из пакета по нацбезопасности, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, и вынести такую инициативу на голосование. 

Сенаторы ожидают, что законопроект в таком виде уже будет принят, пишет The Hill. 

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса США выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. Более 60 млрд в пакете предназначены для Украины. 

Республиканцы отказались поддерживать такую инициативу, поскольку они хотели, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по защите американской границы. 

После этого представители Демократической и Республиканской партии начали переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого сделать так и не удалось. 

Сейчас же республиканцы в Сенате хотят рассматривать помощь Украине, Израилю и Тайваню без привязки к границе

 

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