Сенат одобрил нового министра внутренней безопасности США

Сенат США согласовал предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру на должность министра внутренней безопасности. Министерство возглавит Кристи Ноэм, которая до этого была губернатором Южной Дакоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill .

Как пишет The Hill, рассмотрение кандидатуры Ноэм прошло довольно гладко. Голосование завершилось с результатом 59 против 34. Кандидатуру Ноэм вместе с республиканцами поддержали даже шестеро представителей Демократической партии.

Ноэм , как отмечает The Hill, возглавит одно из самых разветвленных агентств в правительстве США и одно из особенно важных в администрации Трампа, который намерен бороться с иммиграцией.

Ранее Ноэм даже была в списке кандидатов на должность вице-президента США, но ее отношения с Трапом ухудшились из-за публикации книги, в которой она рассказала об убийстве собаки, потому что он не был идеальным. Позже она назвала это шуткой, которой хотела показать, как она способна выполнять самую ужасную работу, когда это нужно.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за общественную безопасность, его миссия включает борьбу с терроризмом, охрану границ, иммиграцию и таможню, кибербезопасность, а также предотвращение катастроф и управление ими.

Министерство начало свою работу в марте 2003 года на основе Акта о национальной безопасности 2002 года, принятого в ответ на нападения террористов 11 сентября.