Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше схвалив польський Сейм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Проти законопроєкту виступили 51 сенатор, водночас його підтримали 48 представників верхньої палати парламенту.

Законопроєкт, який був запропонований правлячою партією "Право і справедливість". Проєкт передбачає можливість звільнення та застосування інших дисциплінарних заходів щодо суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень і кадрові призначення.

Втім, останнє слово щодо законопроєкту повинен сказати Сейм Польщі, куди тепер документ буде повернуто. Після цього документ повинен підписати президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі прийняв поправки до законопроєкту про реформу судової системи, який викликав суперечки в суспільстві та спричинив акції протесту. Правки підтримали 233 депутати, 205 - проголосували проти, 10 утрималися.

Крім того, Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.