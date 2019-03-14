Сенат Конгресу США схвалив припинення підтримки Ер-Ріяду в Ємені

Резолюцію тепер передадуть в нижню палату Конгресу, а потім Трампу

Сенат Конгресса Соединенных Штатов поддержал резолюцию, которая призывает прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Эр-Рияд воюет в Йемене против мятежного формирования хуситов "Ансар Аллах". При этом Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию.

Резолюцию о прекращении сотрудничества поддержали 54 сенатора, 46 проголосовали против. Теперь документ должны передать в нижнюю палату Конгресса. Если конгрессмены одобрят резолюцию - ее передадут президенту США Дональду Трампу, у него будет 30 дней для подписания соответствующего указа.

При этом по данным газеты The Hill, Белый дом собирался наложить вето на резолюцию. По мнению администрации Трампа, документ является ошибочным в связи с тем, что военные США напрямую не задействованы в вооруженном конфликте. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции.

Напомним, в январе 2019 года в Йемене повстанцы-хуситы обстреляли конвой специального посланника ООН Патрика Кеммерта.