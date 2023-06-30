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Сенат Франции утвердил рекордное выделение средств на оборону страны

Фото: Франция утвердила рекордное выделение средств на оборону страны (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Верхняя палата парламента Франции поддержала законопроект, который предусматривает выделение рекордных 413 млрд евро на оборону в следующие семь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Проект закона рассчитан до 2030 года. За него в Сенате в первом чтении проголосовали 314 депутатов, только 17 выступили против инициативы правительства.

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, принятый в первом чтении закон о военном планировании "признает возвращение жесткой конкуренции между крупными государствами на фоне ядерного распространения".

Сообщается, что средства будут направлены на модернизацию ядерного сдерживания, улучшение условий для военнослужащих и их семей, а также улучшение условий для резервистов с целью удвоения численности их личного состава до 80 тысяч к 2030 году.

Увеличение расходов на обновление вооруженных сил в странах НАТО

В начале июня этот законопроект поддержала Национальная ассамблея Франции. Согласно его статьям, 56 млрд евро планируют потратить на ядерное сдерживание, 65 млрд – на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд – на пополнение запасов боеприпасов,

Согласно обязательству, принятому в 2014 году, страны-члены НАТО должны тратить на оборону ежегодно не менее 2% от ВВП к 2024 году. Пока таких цифр достигли только 8 из 31 стран, которые являются членами НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что война в Украине показала необходимость подобных расходов и призвал союзников достичь этих показателей как можно быстрее.

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