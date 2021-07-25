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Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених від коронавірусу

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Париж, Неділя 25 липня 2021 12:40
Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених від коронавірусу Фото: у Франції схвалили посилення обмежень для нещеплених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сенат Франції підтримав посилення заходів боротьби з пандемією. Зокрема, він підтримав введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Застосування коронавірусних "перепусток" хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком. Запропоновані владою нові правила, окрім іншого, передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Під час голосування за нові правила у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, а 123 проголосували "проти".

Сенату і нижній палаті парламенту - Національним зборам - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб дійти компромісу. Очікується, що це відбудеться протягом 25 липня.

Нагадаємо, Франція ввела систему санітарного пропуску для музеїв та кіно.

Раніше у Франції заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу на території країни.

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