У кіно, бари і ТРЦ по "санітарним перепусткам": у Франції посилили карантин

Від сьогодні, 21 липня Франція вводить систему санітарного пропуску для музеїв та кіно. До розважальних закладів зможуть потрапити вакциновані від коронавірусу, ті хто має негативний результат тесту на COVID або нещодавно одужали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"З середи для відвідування музеїв і кінотеатрів людям необхідно підтвердження вакцинації, негативний результат тесту або недавнє одужання від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що уряд також розгляне введення "санітарних пропусків" для закладів харчування та торгових центрів. Припускають, що обмеження може бути введене вже у серпні.

Як заявили у Міністерстві охорони здоров'я Франції, таке рішення було прийнято після того, як за добу у країні зафіксували 18 тисяч випадків зараження на COVID-19.

До цього ж у Франції реєстрували менше ніж 7 тисяч випадків за добу.

Такий стрімкий ріст заражень у МОЗ пов’язують із поширенням нового "Дельта"-штаму коронавірусу.