Родинам загиблих від COVID медиків направили понад 1,5 млн гривень виплат

"Для родин п’яти медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування сьогодні профінансував страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень", - вказано у повідомленні.

Виплати здійснили за рахунок коштів державного бюджету. Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів.

"Страхові виплати профінансовано для сімей лікаря загальної практики - сімейної медицини з Миколаївської області, лікаря-хірурга і лікаря-терапевта з Хмельницької області, а також для сімей лікаря-анестезіолога і лікаря-терапевта з Тернопільської області", - зазначають у фонді.