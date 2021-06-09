Сім'я Софії Сапеги отримала від неї листи з СІЗО

За її словами, перебуваючи в СІЗО вона багато читає і тренується.

"Щойно дочитала "Тривожне щастя" І.Шамякіна. 600 стор. за три дні", - розповіла Сапега.

Вона просить не звинувачувати Протасевича в її затриманні.

"Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно", - написала вона родині.



Вона згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, "цілуватися і любити".