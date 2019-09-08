Родина Сенцова виїхала з Криму та прямує в Київ

Родина звільненого українського політв'язня Олега Сенцова перетнула адміністративну межу з окупованим Кримом та направляється в Київ. Про це повідомив власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Іслямова, родина Сенцова успішно покинула територію окупованого Криму та зараз направляється в Київ, щоб зустрітися зі звільненим з російського полону українцем.

"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон з окупованих Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком", - написав він.

Фото: родина Сенцова прямує в Київ (Ленур Іслямов)

Нагадаємо, що у неділю, 7 вересня, український режисер Олег Сенцов повернувся в Україну з російського полону. Разом з Сенцовим в Україну повернулися 24 українських моряків та 10 політв'язнів, яких незаконно утримувала російська влада.

Також РБК-Україна писало, що звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов зробив першу свою заяву після повернення в Україну. Так, звільнений політв'язень подякував всім за підтримку та допомогу в поверненні додому.

Крім того, ввечері 7 вересня Сенцов разом з Володимиром Балухом покинули державну клініку "Феофанія", де проходили медичне обстеження після повернення. За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.