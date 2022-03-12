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Сімнадцятий день війни з Росією: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Автор: Константин Широкун

Українські військові та мирні жителі продовжують протистояти російському вторгненню сімнадцяту добу поспіль. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, яка ситуація в країні станом на 06.00 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ в усіх напрямках. Противник в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати в живій силі й техніці, зупинений і намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч, і були зупинені на окремих напрямках, на іншому ворог істотно знизив темпи просування.

З початку бойових дій тридцять одна наявна на території України батальйонно-тактична група противника втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів Збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. В останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів противника в напрямку державного кордону.

Збройні Сили України в узгодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони держави та силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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