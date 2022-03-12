Сімнадцятий день війни з Росією: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ в усіх напрямках. Противник в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати в живій силі й техніці, зупинений і намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч, і були зупинені на окремих напрямках, на іншому ворог істотно знизив темпи просування.

З початку бойових дій тридцять одна наявна на території України батальйонно-тактична група противника втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів Збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. В останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів противника в напрямку державного кордону.

Збройні Сили України в узгодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони держави та силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.