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Сім'ї окупантів масово тікають з узбережжя Маріуполя після вибухів у Криму, - Андрющенко

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Маріуполь, П'ятниця 12 серпня 2022 15:10
Сім'ї окупантів масово тікають з узбережжя Маріуполя після вибухів у Криму, - Андрющенко Фото:сім'ї окупантів масово тікають з узбережжя Маріуполя після вибухів у Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сім'ї російських окупантів почали масово тікати з узбережжя біля Маріуполя. Це сталося після вибухів на аеродромі в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Всі сім’ї військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. При тому у гауляйтера Іващенко кількість охоронців зросла з 4 до 7. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольських окупантів. І це - хороша новина", - написав Андрющенко.

Він також розповів і про ситуацію в Маріуполі, зазначивши, що черги в місті скрізь.

"Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР. Навіть на вхід до магазину - черга...Маріупольский порт замер. Обіцяний паром ще жодного разу не зайшов в порт - і це гарна новина", - зазначив Андрющенко.

Також радник мера і повідомив про стрілянину, яка сталася в районі Старого Криму.

"Знов через страх спротиву. Ще один збитий коптер росіян ДНРівцями. Координація дій окупантів між собою вражає", - пише Андрющенко.

Він також повідомив, що в місті за тиждень зареєстровано ще 14 випадків гострої кишкової інфекції.

"З урахуванням 17 випадків на минулому тижні можна казати про наявність первих прямих ознак епідемічного розповсюдження інфекційної хвороби. За тиждень померло (відповідно до реєстрації в моргу) від "природніх" причин 178 людей, з них 43 в лікарнях. Рівень смертності продовжує зростати", - інформує радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в захопленому Маріуполі окупанти намагаються відновити в одному із районів електрику та газ, але, звичайно, безрезультатно.

Також стало відомо, що загарбники розпочали в місті фільтрацію людей віком від 70 років.

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Маріуполь Окуповані території
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