Із семи КПВВ на Донбасі повноцінно працює лише один, - прикордонники

Крім того, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Всього там на окуповані території заїхали 5 798 людей, а на контрольовану територію - 6 154.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.