Сімейний відпочинок у Туреччині в умовах COVID19: правила та рекомендації

Коронавірус вніс свої корективи і заборони на відпочинок цього літа: багато сімей змушені провести відпустку вдома. Але, на щастя, ситуація поліпшується, і з 1 липня українці вже почали літати на улюблені турецькі курорти. Чи змінився відпочинок з дітьми в Туреччині, і що потрібно пам'ятати туристам, ми розповімо вам в цьому огляді.

Особливості відпочинку

Маски в ресторанах, їжа з рук офіціанта, номера без ключів — далеко не повний список нових умов для відпочиваючих в турецьких готелях. Однак, перший крок зроблено, кордони відкриті та це означає, що українські сім'ї вже можуть плескатися в теплому морі, ніжитися на пляжах і звично насолоджуватися турецькою красою. Так, нові реалії вносять свої корективи, але в цілому, як кажуть відпочивальники, це не сильно позначається на якості довгоочікуваного відпочинку.

Вибір готелів

Важливо відзначити, що відпочиваючих приймають не всі готелі, а тільки ті, які отримали відповідний сертифікат «Безпечний туризм». В основному це добре відомі представники світових ланцюжків, сімейні 4-ки і 5-ки, які відповідають усім необхідним вимогам.

Нові умови та правила відпочинку

Туреччина — одна з небагатьох країн, яка цього літа відкрила свої кордони і оголосила старт нового курортного сезону. Щоправда, з деякими особливостями та обмеженнями:

немає звичних ключів для номерів: двері відчиняються за допомогою спеціального QR-коду. Точно також здійснюється управління кондиціонером;

їжу і напої в ресторанах накладають і подають офіціанти. Також в ресторанах потрібно носити маски та знімати тільки під час їжі;

кавоварки та автомати з напоями для самообслуговування теж тимчасово недоступні. Такі заходи дозволяють убезпечити людей і мінімізувати можливість передачі вірусу;

при вході в готель усі проходять через спеціальний тепловізор;

анімація є, але з умовами соціальної дистанції. У деяких готелях не працюють дитячі клуби.

Страхування

Туроператор Coral Travel підготував найбільш повний на ринку пакет страхування, включаючи лікування від COVID-19 в країні перебування. Туристам, які оформили тур раніше, буде надано оновлений поліс без доплат. А туристи, які придбають страховий поліс від невиїзду, додатково будуть захищені від фінансових втрат у випадку можливого захворювання COVID-19 напередодні відпустки.

Крім того, Туреччина пропонує спеціальні пакети страхування на випадок COVID. В залежності від вартості страхування покриватиме обслуговування на 3000, 5000 і 7000 євро – придбати її можна буде в аеропорту. Якщо госпіталізація не потрібна, хворий і всі члени його сім'ї зможуть перебувати на ізоляції в карантинній зоні готелю.

Що необхідно зробити після прильоту додому?

МОЗ України заявив, що громадяни, які прибули з країн «зеленого» списку, можуть не бути на самоізоляції 14 днів. Туреччина входить в «зелений» список.