Семейный отдых в Турции в условиях COVID19: правила и рекомендации

Коронавирус внёс свои коррективы и запреты на отдых этим летом: многие семьи вынуждены провести отпуск дома. Но, к счастью, ситуация улучшается, и с 1 июля украинцы уже начали летать на любимые турецкие курорты. Изменился ли отдых с детьми в Турции, и что нужно помнить туристам, мы расскажем вам в этом обзоре.

Особенности отдыха

Маски в ресторанах, еда из рук официанта, номера без ключей — далеко не полный список новых условий для отдыхающих в турецких отелях. Однако первый шаг сделан, границы открыты и это значит, что украинские семьи уже могут плескаться в тёплом море, нежиться на пляжах и всё также наслаждаться турецкой красотой. Да, новые реалии вносят свои коррективы, но в целом, как говорят отдыхающие, это не сильно сказывается на качестве долгожданного отдыха.

Выбор отелей

Важно отметить, что отдыхающих принимают не все отели, а только те, которые получили соответствующий сертификат «Безопасный туризм». В основном это хорошо известные представители мировых цепочек, семейные 4-ки и 5-ки, соответствующие всем необходимым требованиям.

Новые условия и правила отдыха

Турция — одна из немногих стран, которая этим летом открыла свои границы и объявила старт нового курортного сезона. Правда, с некоторыми особенностями и ограничениями:

нет привычных ключей для номеров: двери открываются с помощью специального QR-кода. Точно также осуществляется управление кондиционером;

еду и напитки в ресторанах накладывают и подают официанты. Также в ресторанах нужно носить маски и снимать только во время еды;

кофемашины и автоматы с напитками для самообслуживания тоже временно недоступны. Такие меры позволяют обезопасить людей и минимизировать возможность передачи вируса;

при входе в отель все проходят через специальный тепловизор;

анимация есть, но с условиями социальной дистанции. В некоторых отелях не работают детские клубы.

Страховка

Туроператор Coral Travel подготовил самый полный на рынке пакет страхования, включая лечение от COVID-19 в стране пребывания. Туристам, которые оформили тур раньше, будет предоставлен обновленный полис без доплат. А туристы, которые приобретут страховой полис от невыезда, дополнительно будут защищены от финансовых потерь в случае возможного заболевания COVID-19 накануне отпуска.

Кроме того, Турция предлагает специальные пакеты страхования на случай COVID. В зависимости от стоимости страховка будет покрывать обслуживание на 3000, 5000 и 7000 евро, приобрести ее можно в аэропорту. Если госпитализация не требуется, заболевший и все члены его семьи смогут находиться на изоляции в карантинной зоне отеля.

Что нужно делать после прилёта домой?

Минздрав Украины заявил, что граждане, прибывшие из стран «зелёного» списка, могут не быть на самоизоляции 14 дней. Турция входит в «зелёный» список.