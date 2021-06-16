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Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, - Шмигаль

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Середа 16 червня 2021 13:34
Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, - Шмигаль Фото: довідки про завершення вакцинації будуть видавати сімейні лікарі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від коронавірусу. Мова йде завершення щеплення двома дозами.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав глава уряду.

Він також наголосив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.

Нагадаємо, Шмигаль також заявив, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.

Раніше у МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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