Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, - Шмигаль
Сьогодні уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від коронавірусу. Мова йде завершення щеплення двома дозами.
Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав глава уряду.
Він також наголосив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.
Нагадаємо, Шмигаль також заявив, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.
Раніше у МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців.
РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.