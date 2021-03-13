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Сім'ї вбитого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 млн доларів компенсації

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 05:59
Сім'ї вбитого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 млн доларів компенсації Фото: портрет Джорджа Флойда (Jerry Holt)
Автор: Инна Собора

Влада міста Міннеаполіс (США) виплатять сім'ї афроамериканця Джорджа Флойда 27 млн доларів. Вбивство Флойда викликало масові протести в Сполучених Штатах.

Про це пише "Голос Америки".

Сестра загиблого Бріджет Флойд вважає цю компенсацію кроком "на трагічному шляху по відновленню справедливості для Джорджа Флойда".

"Ця сума означає, що смерть темношкіру людину від рук поліції більше не вважатиметься чимось буденним, неважливим або не заслуговує наслідків", - заявив адвокат сім'ї Флойда Бенджамін Крамп.

У травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.

10 березня 2021 року суд в Міннесоті (США) приступив до відбору присяжних в рамках судового процесу у справі про загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

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