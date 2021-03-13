Семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов компенсации

Сестра погибшего Бриджет Флойд считет эту компенсацию шагом "на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда".

"Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий", - заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.

В мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.